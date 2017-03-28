遼寧一縣風災4死3失蹤 瞞報無人死亡
中國大陸遼寧省遼陽縣在2012年8月颱風侵襲後，如今被媒體踢爆至少有4人死亡、3人失蹤。但當時遼陽縣官方不但通報無人死亡，遼寧官媒還說這是「遼陽縣人創造了奇蹟」。
中國大陸中央人民廣播電台報導，與遼陽縣毗鄰的岫岩滿族自治縣，2016年12月也被發現瞞報同一場颱風釀災的死亡人數。當時，岫岩縣宣稱縣內死亡5人、失蹤3人，但實際上卻有38人死亡。
報導指出，遼陽縣也被發現有相同的災情瞞報。2012年8月4日遼寧遭颱風侵襲，釀成嚴重洪災。事後，遼寧日報卻發表2篇文章提到「無傷亡、無失蹤，準備充分的遼陽縣人創造了奇蹟」，管轄遼陽縣的遼陽市全市「安全轉移5萬多人，沒有1人因災傷亡」等內容。
而遼陽市事後更在2013年度市政府工作報告中說，「全市上下萬眾一心、眾志成城，採取受威脅群眾大轉移、被困人員大救援等措施，確保了無一人因災死亡，奪取了抗洪搶險的重大勝利」。
然而，媒體走訪發現，遼陽縣鄉間有一名趙姓民眾被洪水沖走，2個月後遺體才在20公里外被發現。但當地政府既未提出任何說法，也沒給予任何補助，目前生活困難；另一名高姓民眾罹難後，孫子透過管道取得人民幣3萬多元補助，官方不聞不問。
報導指出，經查證已知，遼陽縣當時至少有4人死亡，另有3人至今下落不明。然而，中共遼陽縣委宣傳部至今仍然沒有為此給出答案。1060328
(中央社)
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