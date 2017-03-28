青年大使國際交流 轉向新南向

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外交部「國際青年大使交流計畫」4月初開始報名，今年一改過去先例，青年大使將赴新南向政策重點國家，以交流研習、志工服務為主。

國際青年大使交流計畫每年選出大專學生擔任青年大使，前往邦交國與友好國家訪問交流，據去年徵選辦法，條件主要分外語、音樂、舞蹈等3項專長。

外交部非政府組織國際事務會副執行長沈文強今天外交部例行新聞說明會表示，今年配合政府新南向政策，將組團訪問新南向政策重點國家，於8月下旬啟程海外訪問10天。訪團人數則較去年減少，從100名減少至75名。

不同過去要求參加學生的舞蹈、音樂等能力，今年出訪節目也有所調整，沈文強說，今年出訪主要有交流研習、志工服務、拜會參訪及文化外交4大主軸，並取消近年的大型舞台演出，轉而規劃小型精緻的藝文表演，展現台灣文化。

他表示，配合今年新南向主旨，國際青年大使交流計畫歡迎新住民子女報名參加，以語言專長與族群背景優勢，協助深化台灣與新南向國家的雙邊交流。

新南向政策所包含的國家有18個，包含東協10國、南亞6國以及紐澳。其中，將菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、泰國、印度等6國列為重點國家，優先投入資源。1060328

(中央社)