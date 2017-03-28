老菸槍把肺抽壞 洗澡走路咳到冒冷汗
何先生以前是老菸槍，60歲時肺出大問題，走路就喘、洗澡也咳到冒冷汗沒辦法洗，找了2個醫師才確診是肺阻塞。肺損壞雖不可逆，但治療加復健，讓他找回人生。
肺阻塞（COPD）是慢性呼吸道發炎所造成的呼吸道阻塞疾病，因空氣中有害微粒，如吸菸、空氣污染、工作環境粉塵、煙霧或化學物質等，引發肺臟與呼吸道的慢性發炎反應。
台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長余忠仁今天表示，台灣40歲以上成人中，約6%到10%罹患肺阻塞，推估人口約110萬人。慢性下呼吸道疾病也是國人10大死因中排名第7，是國人常見的慢性疾病，且因COPD死亡者，每年就有約5000人。
余忠仁說，肺阻塞症狀有咳、痰、喘，症狀容易被患者忽略，認為是自然老化或菸嗽，很多患者確診時病情已經是中重度，後續治療照護很關鍵，才能改善患者的生活品質。
64歲何先生，過去菸齡35年，大約6年前開始嚴重咳嗽、咳痰、走一小段路就喘不停。他先戒菸，但症狀持續，甚至惡化，連路都沒辦法走、洗澡時咳到喘不過氣、冒冷汗。
何先生受訪時表示，一開始就診時，被診斷為支氣管擴張，但服藥2年症狀也沒好；後來接受彰基醫院胸腔內科主任林慶雄看診，林慶雄幫他檢查後，直言「你的狀況已經可以算殘障」，讓他驚覺大事不妙。
林慶雄表示，肺阻塞的病人需要全方位的治療，不能只有服藥控制，還需要運動復健、接受服藥衛教等，有沒有好好把藥吸進去也是治療關鍵。
衛生福利部國民健康署在民國105年邀請實證醫學、胸腔學領域資深專家，根據國內臨床照護本土經驗，完成台灣肺阻塞臨床照護指引；中央健康保險署也推動全民健康保險肺阻塞醫療給付改善方案，鼓勵醫療院所設計以病人為中心的完整肺阻塞照護。
肺阻塞的症狀可能與其他肺病混淆；林慶雄說，40歲以上民眾，如果曾有吸菸史，又有2個月以上咳、痰、喘等慢性症狀，就應該警覺，快點到胸腔內科看診。
台灣胸腔暨重症加護醫學會建置阻塞性呼吸道疾病的整合性醫療網站，涵蓋疾病基礎認識，也有簡易問卷，民眾可先自我檢測，高風險者盡快接受專業醫療。1060328
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範