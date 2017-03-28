老菸槍把肺抽壞 洗澡走路咳到冒冷汗

何先生以前是老菸槍，60歲時肺出大問題，走路就喘、洗澡也咳到冒冷汗沒辦法洗，找了2個醫師才確診是肺阻塞。肺損壞雖不可逆，但治療加復健，讓他找回人生。中央社記者陳偉婷攝 106年3月28日

何先生以前是老菸槍，60歲時肺出大問題，走路就喘、洗澡也咳到冒冷汗沒辦法洗，找了2個醫師才確診是肺阻塞。肺損壞雖不可逆，但治療加復健，讓他找回人生。

肺阻塞（COPD）是慢性呼吸道發炎所造成的呼吸道阻塞疾病，因空氣中有害微粒，如吸菸、空氣污染、工作環境粉塵、煙霧或化學物質等，引發肺臟與呼吸道的慢性發炎反應。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長余忠仁今天表示，台灣40歲以上成人中，約6%到10%罹患肺阻塞，推估人口約110萬人。慢性下呼吸道疾病也是國人10大死因中排名第7，是國人常見的慢性疾病，且因COPD死亡者，每年就有約5000人。

余忠仁說，肺阻塞症狀有咳、痰、喘，症狀容易被患者忽略，認為是自然老化或菸嗽，很多患者確診時病情已經是中重度，後續治療照護很關鍵，才能改善患者的生活品質。

64歲何先生，過去菸齡35年，大約6年前開始嚴重咳嗽、咳痰、走一小段路就喘不停。他先戒菸，但症狀持續，甚至惡化，連路都沒辦法走、洗澡時咳到喘不過氣、冒冷汗。

何先生受訪時表示，一開始就診時，被診斷為支氣管擴張，但服藥2年症狀也沒好；後來接受彰基醫院胸腔內科主任林慶雄看診，林慶雄幫他檢查後，直言「你的狀況已經可以算殘障」，讓他驚覺大事不妙。

林慶雄表示，肺阻塞的病人需要全方位的治療，不能只有服藥控制，還需要運動復健、接受服藥衛教等，有沒有好好把藥吸進去也是治療關鍵。

衛生福利部國民健康署在民國105年邀請實證醫學、胸腔學領域資深專家，根據國內臨床照護本土經驗，完成台灣肺阻塞臨床照護指引；中央健康保險署也推動全民健康保險肺阻塞醫療給付改善方案，鼓勵醫療院所設計以病人為中心的完整肺阻塞照護。

肺阻塞的症狀可能與其他肺病混淆；林慶雄說，40歲以上民眾，如果曾有吸菸史，又有2個月以上咳、痰、喘等慢性症狀，就應該警覺，快點到胸腔內科看診。

台灣胸腔暨重症加護醫學會建置阻塞性呼吸道疾病的整合性醫療網站，涵蓋疾病基礎認識，也有簡易問卷，民眾可先自我檢測，高風險者盡快接受專業醫療。1060328

(中央社)