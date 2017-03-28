前瞻計畫 綠委送林全望遠鏡盼關愛遠方
民進黨立委蘇震清今天在總質詢時送了行政院長林全一個望遠鏡，他說，希望林全在台北推動前瞻基礎建設計畫時，能透過望遠鏡看到更遠的地方，能對在遠方的屏東多點關愛的眼神。
針對行政院推出的前瞻基礎建設計畫，蘇震清今天在立法院總質詢時，一上台就先送了一個望遠鏡給林全，但一開始遭拒，林全說如果每過立委都這樣，他無法一一配合，但蘇震清仍堅持把望遠鏡送給林全。
蘇震清表示，這是一個單筒的望遠鏡，最近政府一直在講的前瞻計畫，今天送這個望遠鏡，希望林全在台北的位置，在推動前瞻計畫時，能透過望遠鏡看到更遠的地方，也希望在推動計畫時，能對在遠方的屏東多點關愛的眼神。
蘇震清說，屏東除了好山好水外，屏東有什麼？就是收入好貧窮、空氣好髒、跨縣市的通勤人多、以及人口外移，綜合這些因素，就是因為屏東的交通好不方便。一旁列席備詢的交通部長賀陳旦則說，現在高雄環線檢討，已把高雄捷運延伸到屏東，列入規劃檢討。
蘇震指出，若是有捷運延伸到屏東，對屏東的好處，就是不用人口外移，「這麼簡單的道理，你們都想不到」，他們只能癡癡的等。賀陳旦表示，長期一定是朝捷運延伸這方向，短期馬上做的就是先把台鐵優化。1060328
(中央社)
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