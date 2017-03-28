大甲媽遶境進香 信徒起水泡足感心

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大甲媽祖赴新港奉天宮遶境進香，許多信徒的腳都走到起水泡，所幸大林慈濟醫院適時提供腳底按摩、貼布藥膏，並獻上青草茶，讓信徒直呼「足」感心。

大林慈濟醫院表示，許多跟隨大甲媽祖南下遶境進香的信徒，經過多天的長途跋涉之後，不少人的腳底起水泡，並出現筋骨痠痛現象，加上睡眠品質不佳，有些人已出現不適徵狀。

由慈濟雲嘉南人醫會結合大林慈院護理人員、慈濟志工在新港設置的複合式醫療站，為此提供中醫推拿、腳底按摩、痠痛貼布與藥膏，並獻上消暑青草茶與點心，以減輕香客不適。

其中，一名來自高雄的楊姓男子，為了替年邁雙親與生病的姊姊祈福，今年首次參加大甲媽全程遶境，卻在第一天腳底就起水泡。

楊姓信徒表示，進香期間，他扣除睡覺與正餐時間之外，其餘時間就是走路，但是12小時的「行軍式」步行，他除了腳底起水泡之外，膝關節也負荷不了，一路都靠止痛劑走到新港。

慈濟醫療站醫療志工聽完楊姓信徒的故事後，準備一包痠痛貼布讓他更換，並祝他與家人平安健康。

楊姓男子接到痠痛貼布後，感動的說，「這就是台灣特有的人情味！」

這次慈濟基金會也出動大批人文志工，投入環保、骨髓捐贈與蔬食推廣，宣導減少燃放鞭炮、垃圾不落地、少用免洗碗筷，並邀請民眾響應111世界蔬醒日活動。1060328

(中央社)