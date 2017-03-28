14年前強盜案偵破 服監鐘嫌將再吃牢飯
14年前強盜案終於偵破！39歲鐘智楷在2003年犯下石岡持刀強盜案未偵破，日前因毒品服監且即將出獄，不料，東勢警分局永源所副所長李陵國調閱資料時，發現鍾嫌犯罪手法相當類似，前往監獄借訊後坦承犯案，全案函送法辦，鐘嫌恐再續吃牢飯。
東勢警方指出，鐘嫌在2003年陸續於北屯、西屯、豐原及石岡犯下持刀強盜案，由於當初監視器不發達未能4案偵破，石岡區強盜檳榔攤案遇上瓶頸，鐘嫌也因其他3案於2004年入獄服監8年出獄，2014年又因毒品案坐牢，且將於今年6月7日服刑期滿，不料，卻被翻出舊帳。
李陵國表示，14年前東勢區發生持刀強盜強震驚鄰里，當時自己是偵查隊鑑識小組偵查員，對該案件無法偵破遲遲無法忘懷，日前與偵查隊巡官陳輝航翻閱資料時並洗資料，竟發現目前正在服監的鐘嫌，犯罪手法及身形樣態與石岡案相當類似，前往監獄借訊後，鐘嫌坦承犯案。
(中時)
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