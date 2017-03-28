台中青創夢想家展售會閉幕 成功媒合多家業者
台中市政府經發局與工業技術研究院，為讓企業直接向潛在消費者推廣成果與創意，並活絡創業風氣與創造異業合作的機會，合辦「台中市青創夢想家-展售會」，除吸引民眾購買各式創意產品，更成功媒合6家青創團隊與鐵道故事館通路的商機合作，青創團隊對市府的協助表示感謝。
經發局長呂曜志說，展售會是為協助中市創新廠商及青創夢想家輔導的相關廠商進行產品發表與宣傳所搭建的平台，此次展售會成功媒合6家廠商拓展銷售通路，包括「叢林找」、「莫仔有限公司」、「我的秘密基地」、「巫麥文化創意有限公司」、「沛美生醫科技股份有限公司」、「木城工坊」等廠商。
呂曜志指出，台中市青創夢想家展售期間好評不斷，參展廠商「叢林找」表示，藉由此次展售會讓圖像創作被看見，同時增加與消費者互動的機會，傳達在現代都市中仍嚮往自然的理想。
以瓦楞紙創作及親子互動商品為主的「我的秘密基地」表示，感謝市府對創新創業政策的重視，及協助新創團隊進駐鐵道故事館的通路，未來希望能夠再提供更多優質平台，以利創新團隊發展。
呂曜志強調，台中市青創夢想家計畫也集結8個中央、地方、法人及民間育成單位資源，共同簽署「中部創業育成平台生態圈合作備忘錄」；希望未來可更切實依業者屬性輔導，以鼓勵台中市的創新研發與創業風氣。
(中時)
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