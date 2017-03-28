健保法案失敗影響 川普支持率再創新低

川普今天在白宮簽署法案。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)的支持率又創下他就任以來的新低，支持率只剩36%，而不支持率也創下新高達到57%，而主要的原因可能是上周五川普的新版健保法案卡關，讓他最後不得不撤回法案，美國也繼續實行在選前被他批的一無是處的歐巴馬健保(ObamaCare)，而這也讓他支持率再受挫。

據蓋洛普(Gallup)民調公司在26日公布的民調顯示，川普的支持率創新低，僅剩下36%，相較於他1月剛就職完的支持率達到46%，也是目前的巔峰，還要降低了10%。而不支持率也創下了新高達57%，和就職典禮之後最低的45%高出了12%。而這次的民調是每天透過電話訪談約1,500名美國成人，來調查民眾對總統的支持度，而民調結果有正負3%的誤差範圍。

而據《The Hill》報導，這次民調創下新低的原因，是民眾受到上周五的川普推動的新版健保法案的失敗影響，川普在周五的支持率還有41%，之後就一路下滑至36%。川普自選前一直將改革歐巴馬健保列為第一要務，然而上周五在眾議院院長萊恩(Paul Ryan)向他報告所掌握的票數不如預期之後，川普只好在投票表決前將法案撤回，而川普也將法案的失敗歸咎於共和黨內的保守派及民主黨，誓言將再次和各方協議讓法案過關。

而蓋洛普民調以往也對歷屆總統有支持度的調查，26日的民調結果顯現是川普上任第65天的支持度。而相較於前總統歐巴馬(Barack Obama)在上任第68天的支持度達68%，前總統小布希(George W. Bush)上任第67天支持度達53%，和前總統柯林頓(Bill Clinton)上任第70天的支持度52%，川普的支持度是大約同時期比較低的。

不過目前川普也不是創下最低支持率的總統，前總統小布希曾在2008年時，創下了史上最低的支持度僅有25%。而前總統歐巴馬在2011年及2014年時創下了自己任期中最低38%，前總統柯林頓的八年任期中，最低的支持率是37%。

(中時電子報)