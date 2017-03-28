錯匯50億歐元 德國銀KfW險釀大烏龍

1948年成立、總部位於法蘭克福的德國復興信貸銀行。（達志影像/Shutterstock）

個人轉帳錯誤可能只是疏失，但銀行對銀行匯款，不僅金額不能馬虎，對象是否正確也非常重要。由聯邦政府擁有的德國復興信貸銀行（Kreditanstalt für Wiederaufbau），日前就因為內部人員不察，造成匯款系統出錯，造成自動重複多次執行，向其他4間銀行轉出近50億歐元（約1,652.5億台幣）的款項，幸好在央行的提醒下，追回整筆鉅款才避免釀成大烏龍，也讓2008年被冠上「最愚蠢銀行」之名的他們，再次變成全球注目的焦點。

據英國金融時報（Financial Times）報導，所屬於德國聯邦政府的復興信貸銀行，日前因一名內部系統人員的疏失，差點讓銀行失血近50億歐元（約1,652.5億台幣）。一名技術人員在操作內部系統時，不慎在系統誤植「自動重複指令」，造成系統重複向德國四大行庫匯款近50億歐元（約1,652.5億台幣），幸好被德國央行即時發現，已從四間銀行全數取回。對於此一大烏龍事件，復興信貸銀行發出聲明表示，「失誤是系統操作時難免的，但銀行目前已著手進行調查，相信很快就能查明事發因素。」

德國復興信貸銀行在2008年，就曾因雷曼兄弟吃過一次大虧。（圖/美聯社）

成立於1948年的復興信貸銀行，是聯邦德國（時為西德）為尋求緊急重建資金而設立，總部位於法蘭克福（Frankfurt am Main），屬於聯邦級的國家政策性銀行。銀行成立之初，聯邦出資8成、各邦出資2成，主要業務集中於中小企業發展、出口信貸及融資，伴隨著德國成長發展至今，銀行始終不是國家機構。截至2014年，復興信貸銀行的總資產高達4,891億歐元（約16.16兆台幣），是當前德國最大銀行，全球員工人數超過5千名，其中負責處理許多開發中國家與德國之間的貸款與發展業務。

雖然是德國最大的銀行，但2008年金融危機時，復興信貸銀行就曾鬧出大笑話而被恥笑。在雷曼兄弟（Lehman Brothers Holdings Inc.）申請破產當日，銀行仍透過自動轉帳系統，向雷曼公司匯入3億歐元（約99.2億台幣）的款項，雖然銀行事後辯稱，轉帳原因是系統數據未更新導致，但仍被媒體嘲笑為「最愚蠢银行家」。

(中時電子報)