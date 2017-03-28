郭富城熊黛林情牽7年沒結果 方媛勝出就這點原因！

外傳熊黛林(左1)因太過高調加上逼婚，使得與郭富城之間的7年情告吹，而方媛則因乖巧懂事而套牢天王。(取材自微博)

51歲天王郭富城與小23歲中國網紅女友方媛，兩人月初在港祕密申請的「擬結婚通知書」曝光，推算最晚6月初就將升格為郭氏夫婦，加上兩人相戀2年即步入禮堂，讓外界相當驚訝，也想起郭富城前一段與女星熊黛林之間長達7年的感情，兩人分手原因相傳是因太過高調加上疑似逼婚，讓天王備感壓力，反觀方媛的低調守護，讓她最終拿下天王的心。

郭富城與熊黛林的7年情眾所周知，兩人2006年因拍攝MV相識相戀，熊黛林對這段感情相當欣喜，同年12月就曾開玩笑說想將自己綁緞帶送給郭富城，2009年天王赴泰國拍片，熊黛林前往探班，之後兩人腳踩情侶鞋先後回港，天王全程低調零回應，熊黛林卻開心接受媒體採訪，面對感情的態度落差甚大。

而2012年，熊黛林在一次採訪中公開表示想結婚，不排斥做「龍年新娘」，等同逼婚男友，隔年郭富城與熊黛林即分手，7年感情告吹，反觀方媛的低調，認愛後她甚少露面，話權也全數交給男友處理，甚至傳出分手消息時，也不吭聲，堅持沉默。

而郭富城去年在香港舉辦15場演唱會，方媛默默現身，足足看了8場演出，卻一次也沒到後台探班，只在台下默默支持男友，似乎讓郭富城相當滿意，於慶功宴上大讚女友乖巧懂事，不只一次公開表達想結婚生子的念頭，最終更親口認了要娶方媛為妻，甘願為美麗貼心的她收心。

(中時電子報)