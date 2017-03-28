旅法陸男遭警擊斃，數百華人用白蠟燭排出「死不瞑目」。(取自微博)

旅法陸男遭警擊斃，追悼會爆流血衝突。圖片血腥，灰階處理。(取自微博)

中國駐法國大使館3月27日一則通報表示，26日晚間，一名57歲的旅法劉姓陸男與破門員警發生衝突，遭警擊斃。家屬與警方的說法兜不攏，事件引起當地華人震驚，在警局外擺放白蠟燭悼念、抗議，警方用催淚瓦斯驅離民眾，多名抗議群眾被捕，有男子被打到頭破血流。

據法國《巴黎人報》（Le Parisien）報導，劉男在巴黎第19區的寓所煮飯，因樓上住戶吵雜上樓理論，鄰居報警。警方強制要求戶主打開房門，門內一名持有剪刀的劉男，將剪刀捅向警察，警察出於防護，且知道這名男子酗酒、有精神病史及家庭暴力等背景，開槍擊中男子，緊急送醫男子已經死亡。

另外陸媒報導，死者大女兒表示，當晚劉男正在廚房用剪刀殺魚，不滿樓上發出吵雜噪音，便拿剪刀上去評理。劉男當晚喝了點酒，所以嗓門很大，讓法國鄰居報警，他則回家繼續殺魚。隨後，2男1女的便衣警察敲門，劉男拒開門，警察開始想破門而入，約10來秒就進來，劉男被門打到、倒退，警察當場向劉男開槍。

由於家屬與警方的說法兜不攏，許多當地華人聞訊前往警局，擺放鮮花辦追悼會，並在地上用白蠟燭排出「死不瞑目」，現場發生縱火燒車事件，全副武裝的鎮暴警察打壓，雙方發生激烈衝突，民眾指警察曾發射煙霧彈及鳴槍，網路上也流傳華人男子滿頭鮮血的照片。

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(中時電子報)