共軍高層出訪大馬與沙國 加強關係
據中共軍方媒體報導，中共中央軍事委員會副主席許其亮昨天前往馬來西亞和沙烏地阿拉伯進行正式訪問。
解放軍報今天在報導中表示，許其亮是應馬來西亞和沙烏地阿拉伯軍隊的邀請往訪。隨行人員有軍委聯合參謀部副參謀長邵元明、軍委裝備發展部副部長劉勝以及南部戰區副司令員董軍等。
近幾年來，中國大陸、馬來西亞和沙烏地阿拉伯的關係日益緊密。沙國國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）曾於本月中率團訪問北京，簽署價值約650億美元的諒解備忘錄和意向書。
近日媒體更傳出，大陸方面在沙烏地阿拉伯製造全系列彩虹無人機，這些無人機用於軍事用途。
去年，馬來西亞也向大陸採購近海多任務軍艦。
馬來西亞和大陸在南海問題上也存在島礁爭議，但1年前南海問題爭議處於高峰時，馬來西亞一直保持低調，並未跟隨美國挑戰大陸的立場。1060328
(中央社)
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