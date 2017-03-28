噁男專偷女衣物 人妻裝監視器全都錄
實在太可惡了！張姓人妻在「我是中和人」臉書社團表示，近來常有一名頭戴鴨舌帽、口罩男子，在新北市中和區大仁街一帶隨機偷竊女用貼身衣物，忍無可忍裝設攝影機，果然將嫌犯偷竊過程錄下。她說，很多人被偷沒報案，歡迎跟她聯繫。
27日凌晨3時許，一名男子頭戴鴨舌帽、戴口罩，從後方的防火巷潛入，持手電筒仔細挑選女性的貼身衣物，包含睡衣、內衣、內褲等，張女裝設的調閱監視器錄下嫌犯所有犯案過程。
張女在「我是中和人」臉書社團表示，「錄到可惡的偷衣賊，這個人已經來偷好幾次了，都是偷高單價衣物、女性內睡衣，如果有人也有被這個人偷衣服，有錄影還沒有去報案拿三聯單的話，請跟我們聯繫。」
張女痛批，很多人被偷都沒報案，就放任他一直偷、一直偷、一直偷！受不了裝監視器，才真的看清楚這個小偷的樣子，太可惡了！
中和警分局秀山派出所指出，調閱監視器已掌握特定嫌犯，循線偵辦中。
(中時)
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