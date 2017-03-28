柯P反去蔣化 羅智強讚：給他100分
台北市長柯文哲出席大馬留台學生餐會時，以「都市有夢~台北的城市體驗」為題發表演說，並首次公開表態反對「去蔣化」。對此，總統府前副祕書長羅智強在臉書大力表揚柯文哲，指在去蔣化核心問題上，給他100分的肯定。
總統府前副祕書長羅智強稍早在臉書分享《中時電子報》〈大馬演說 柯文哲首度表態反對去蔣化〉一文，大力肯定柯文哲在大馬的演講內容，「對的話，不會因為是從柯嘴巴說出來就變錯的」。羅智強還說，陳菊、林清龍、賴清德應學習柯在去蔣議題的大度，蔡英文更該好好聽聽，自她上台後，台灣陷入「只能清算歷史，沒有前瞻未來」的困局。
不過，羅智強對柯文哲還是有兩大「意見」，第一是希望這「只是在海外說說」，此外，他認為柯提中正紀念堂圍牆拆除的主張，毫無實行必要，圍牆及迴廊是建築的空間特色，這項提議不過是想拉攏反蔣群眾、討好去蔣群眾的「擦邊球策略」。
對柯文哲的第二意見，則是柯在演講中的一段話「只要換一次政府就換一次文化，新政府全面否定前面的政府」。羅智強說，柯文哲當選後不斷否定前任市長郝、馬的政績建設，這段話說得大器，殊不知是自己最該落實的一點。
(中時電子報)
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