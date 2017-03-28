洪嫌稱想到大陸旅遊 胯下夾毒遭警逮捕
台南新營警分局日前在桃園國際機場、高雄地區等地，逮獲以61歲洪姓主嫌為首的販毒集團，起出140公克海洛因、安非他命84公克、以及2把改造手槍等。該集團掌握大量毒品牟取暴利後，投資民宿坐擁豪宅、名車，且為避免黑吃黑，更擁槍自重，警方鎖定數個月後，26、27日兵分多路一舉破獲。
警方表示，該集團長期在高雄梓官、三民、湖內、蔦松等地販毒，日前掌握情資後，與南部打擊犯罪中心偵八大隊、南市刑大、白河分局、高雄市警方，兵分多路發動突擊，一一破獲。
警方更在桃園國際機場大廳攔捕該集團61歲洪姓主嫌，其企圖將毒品以膠帶黏置於胯下帶出境，所幸警方即時攔下。洪嫌落網後供稱，只是要到大陸旅遊。
警方帶回洪嫌及其他販毒集團成員共10人，起出海洛因140克、安非他命84公克、販毒所得92萬元，以及2把改造手槍等。全案現依法移請台灣橋頭地方法院檢察署偵辦。
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(中時)
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