國民黨孫文講堂 詹、郝、韓到場爭取支持
國民黨國民學堂28日舉行孫文學校研習，以「台灣的危機與轉機」為題，邀請黨主席候選人詹啟賢、郝龍斌與韓國瑜等人到場演講並爭取支持。
詹啟賢認為，黨主席和2020年總統選舉最好同一人，這樣比較容易勝選；郝龍斌則指出，黨主席最主要帶領贏得勝選，只要認同國民黨、可以勝選的人，他都支持。
詹啟賢認為，沒有辦法贏得2018年縣市長選舉，就沒2020年總統大選，但他更表達，沒有2020年就沒有國民黨，沒有國民黨就沒有中華民國。
詹啟賢強調，他在國民黨內沒有包袱、恩怨、舊思維，而且來自業界，過去經營事業，深諳經營、管理，國民黨已經面臨器官衰竭，因此必須從頭改造，而不是補補修修。
郝龍斌批評民進黨上任後的執政現況，原本反對美牛進口，現在卻要引進美豬，當初反核，現在卻要引進核災食品，當初贊成周休二日，現在卻變成一例一休，年金改革變成軍公教和勞工對立，民進黨執政10個月，已經變成四大皆空。
郝龍斌說，政府原本要引進日本核災食品，他發動反對核災食品連署，獲得15萬份連署，民進黨才暫緩核災食品進口，他認為，唯有國民黨強大，才能抵制民進黨的鴨霸，用抗爭手段遏止「綠色恐怖」。
韓國瑜認為，國民黨大環境不好，從黨產到婦聯會財產，執政黨的手段，刀刀要害、步步逼喉，國民黨真的不行，但卻重新出發，國民黨有潛在的市場，他願意帶領大家。
韓國瑜感慨，台灣人對民進黨非常包容，卻對國民黨非常苛刻，這是因為民進黨長期對台灣付出，他以高雄氣爆為例，這麼大的災害，罵一罵就算了，若是國民黨執政，一定不得了。
(中時)
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