深坑豆腐大廠偷排廢水 北檢起訴負責人

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知名深坑豆腐最大供應商「深坑王家獨臭之鄉」因偷排廢水遭勒令停工，去年不僅偷偷復工還繼續排放汙水，遭新北市政府環保局移送法辦。台北地檢署調查，該工廠未取得排放許可，且廢水所含有害健康物質超標，今日依《水污染防治法》起訴愷得食品、負責人王慶昌與張秀娟。

曾經寫下年產值360萬塊豆腐的豆腐製造商「深坑王家獨臭之鄉」，供應深坑老街6成豆腐量，屢遭民眾檢舉工廠環境髒亂。

新北市環保局2014年起多次稽查「深坑王家獨臭之鄉」，開罰金額超過300萬元。此外，「深坑王家獨臭之鄉」未取得廢污水排放許可證卻排放廢污水於溪流，排放化學需氧量、生化需氧量與懸浮固體分別超標44.2倍、109倍、13倍，去年遭主管機關勒令停工。

詎料「深坑王家獨臭之鄉」去年悄悄復工，持續日產1萬塊豆腐，又被環保局查出偷排廢水，移送地檢署偵辦。

(中時)