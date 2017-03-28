「台灣之光」涂阿玉 首台人登日高球名人堂
現年62歲的早期旅日高球女將涂阿玉，3月24日在日本獲頒進入日本職棒高球名人堂，成為5年來第1位獲頒此榮耀的非日籍女將。林口美麗華球場28日為他舉辦表揚記者會，前副總統蕭萬長因公出國未出席，但寫信表達恭喜之意，同時勉勵國內後進學習涂阿玉的努力精神，為國爭光。前台灣女子職業高球理事長劉依貞與多位高壇人士，都到場予以祝賀，美麗華球場培養球員也到場向「涂老師」獻花。
此外，1931年赴日發展、1994年過逝的陳清水，也以「傳奇人物」入選名人堂。涂阿玉是以「球員部門」榮登名人殿堂。
日本高爾夫名人堂2012年成立，採行世界高爾夫名人堂相似的方式，每年提名在日本高球界有卓越成就與貢獻的人士，經由委員會決議選出每年新成員。
日本高爾夫殿堂以1972年日本男子巡迴賽成立為分界，在1972年之前的名將列在「傳奇人物」的項目，之後的則以「選手項目」提名。
豐原出生、後北上老淡水球場拜「台灣高球之父」陳金獅為師的涂阿玉，1974年轉入職業，31年職業生涯，累計贏得114場冠軍，包括71座日本職業高球巡迴賽金盃，並在1982年至1986年連續5年勇奪日巡「賞金后」，1989年與1991年再添2次，生涯累計榮登7次日巡「賞金后」，當年在日巡刮起一股「台灣旋風」，日巡生涯累計獎金近7億日圓。
涂阿玉受訪時流淚滿面說：「當年媽媽問我是不是確定要打球，打了就不能回頭，我肯定的回說：『不一定不會回頭』。後來發展也很順暢，也得到很多貴人相助，像陳金獅老師、老淡水球場一路都一直在幫助我，後來在日本贏到7次『賞金后』，真的覺得很不可思議，很感謝一路上幫助過我的人。」
雖然涂阿玉球員生涯已畫下名點，但她仍勤於傳授球技與經驗，繼續為台灣和日本的年輕球員貢獻心力。
涂阿玉小檔案
●1954年9月29日出生於台中豐原。
●國中畢業到豐原球場擔任桿弟開始習球，1971年轉往老淡水球場接受老淡水名師陳金獅指導。
●1974年轉入職業，當年贏得東海菁英賽冠軍，自此在日本展開輝煌的職業生涯。
●日巡總計贏得71座冠軍。
●1982年至1986年連續5，1989年和1991年共7度「賞金后」。
●日本LPGA史上第1位生涯獎金超過7億日圓的選手。
陳清水簡介
●1910年出身老淡水球場，為台灣職業高爾夫的先驅者之一。
●1931年受聘為東京武藏野俱樂部球師，成為台灣赴日發展的第1人。
●1934至1936年連續3年贏得關東職業高球賽冠軍
●1936年赴美參加美國名人賽並列20名，台灣史上第1位打進4大賽的名將。
●1937年贏得日本公開賽冠軍。
●1942與1953年贏得日本職業高球賽冠軍。
(中時電子報)
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