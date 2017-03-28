台中首創社區培力中心 整合資源助發展

台中市政府社會局今天舉行台中市社區培力記者會！由副市長林依瑩(中)等各局處代表，共同宣告社區培力中心正式開跑。（陳世宗攝）

台中市社會局為讓各社區發展更多元，全國首創成立6區「社區培力中心」，透過「找問題」、「找方法」、「找資源」、「找人才」等策略，結合社區照顧據點、課後照顧、新住民服務等計畫，協助社區適性發展。副市長林依瑩表示，透過輔導團隊培力各種社區組織，讓台中更宜居。

社會局28日舉行台中市社區培力記者會！由副市長林依瑩、社會局副局長陳仲良、各局處代表等人共同宣告社區培力中心正式開跑。

林依瑩表示，社會福利最欠缺的就是整合，今年將陸續推出10項以上的整合服務，首部曲是今日開跑的社區培力中心；將結合社區發展育成、社區照顧關懷據點、樂齡行動教室等不同資源，由輔導團隊培力各地社區發展協會，藉此讓台中朝宜居城市更邁進一大步。

社區培力中心分為6區提供服務，第一區承攬團隊為靜宜大學，服務範圍和平、東勢、新社、石岡；第二區為老五老基金會，服務範圍后里、神岡、豐原、大雅、潭子；第三區為台灣福氣社區關懷協會，服務範圍大甲、大安、外埔、清水、梧棲、沙鹿。

第四區承攬團隊為台灣公益CEO協會，服務範圍南屯、西屯、龍井、大肚、烏日；第五區為台中市私立衡山社會福利基金會，服務範圍北屯區、北區、中區、西區、東區、南區；第六區為亞洲大學，服務範圍大里、太平、霧峰。

社會局強調，市府透過4策略幫助社區發展多元服務，第1個策略是「找問題」，透過社區培力中心人員的輔導，與社區參與者共同發掘發展方向；第2是「找方法」，結合專家學者讓社區擬定策略推動社區發展計畫；第3是「找資源」，媒合市府、學校、非營利組織等資源，提供社區適性發展；最後是「找人才」，透過社區培力中心開辦的人才培訓課程，讓社區參與者都能投入社區發展。

市府並將導入市府重點計畫，整合包含社區照顧據點、樂齡教室、課後照顧、身障者關懷據點、新住民服務、國際志工、世界花博、環保綠能、美感教育、城食森林、社區治安等，協助社區適性發展，提供多元整合性服務。

(中時)