兒童節劇場演出玩樂園 玩到不要不要的
兒童節將至，台中市港區藝術中心在4月辦多場劇團演出；麗寶樂園渡假村推出「Toy land重溫你的玩具夢」，大人同享兒童價，多場活動邀請民眾重拾童心，4月玩到不要不要的。
兒童節連假，麗寶樂園渡假村推出「Toy land重溫你的玩具夢」活動，大人同享兒童價新台幣490元，加碼送遊園抵用券，園內新增多處趣味拍照場景，如:巨型玩具盒、格鬥擂台等，也有寓教於樂的全新兒童秀。
麗寶國際賽車場將在4月1日展開「卡丁車賽道」試營運，單人座每人8分鐘999元，雙人座每車799，坐上義大利原裝進口卡丁車(Parolin與CRG)，馳騁在1.5公里長，通過CIK國際認證賽道上，享受疾風奔馳快感。
台中市港區藝術中心4月兒童節系列活動，陸續在周末帶來精彩演出，4月2日「兒童節活動–小丑動物甜蜜派對」、「大開劇團-好久茶的秘密1–日月潭傳奇」和「原舞曲文化藝術團-舞動奇蹟」。
4月8日「頑石劇團–黑貓傳奇」、4月16日「身聲劇場–在大水之中」、4月22日「蘋果劇團–英雄慢半拍」、4月23日「原舞曲文化藝術團–舞動奇蹟」、4月29日「小青蛙劇團–小魚小魚海中游」、5月6日「偶偶偶劇團2017巡迴演出南方小島的故事」等8場精采演出，陪伴大小朋友共度4月兒童佳節。1060328
(中央社)
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