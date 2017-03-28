陸股債市擴大開放 分析：緩解資本外流

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中國大陸央行今年將進一步提升人民幣投資儲備和金融交易功能，推動市場開放。專家分析，大陸股、債市未來將進一步對外開放，不僅能吸引更多外資，也可緩衝資本外流壓力。

證券時報今天報導，中國人民銀行（大陸央行）日前召開2017年跨境人民幣業務暨有關監測分析工作會議。會議總結2016年跨境人民幣業務暨有關監測分析工作，並部署2017年各項工作。

會議強調，2017年要完善人民幣跨境使用的政策架構和基礎設施；進一步深化人民幣匯率形成機制改革，穩步推進人民幣資本項目可兌換。進一步提升人民幣投資儲備和金融交易功能，推動大陸市場開放；加強貨幣政策中長期研究，完善宏觀經濟監測分析架構。

中國大陸興業銀行首席經濟學家魯政委表示，從人行部署的跨境人民幣業務來看，未來重點是加快推進大陸資本市場包括債券、股票的對外開放，以吸引更多外資進入，提高人民幣交易深度和廣度，也可緩衝資本外流壓力。

大陸債券市場近1年來對外開放節奏加快，今年將開通大陸和香港之間的「債券通」。隨著滬港通、深港通開通，A股在國際市場的認可度逐漸提高，市場普遍認為，A股今年很有機會納入MSCI明晟新興市場指數。1060328

(中央社)