毒販擁豪宅名車 胯下藏毒出境被逮
台南市新營警分局與刑事局南打中心等單位合作追查販毒集團，集團成員藉販毒所得住豪宅、開名車，還有人投資民宿；跟監後在洪男企圖將毒品以膠帶黏置於胯下出境時逮捕。
台南市政府警察局新營分局今天宣布破獲以61歲洪姓男子為首的販毒集團，這個集團於高雄市一帶販賣海洛因及安非他命毒品牟利；為防止黑道間黑吃黑，還設立地下製槍兵工廠擁槍自重。集團成員坐擁豪宅名車，生活奢華，更有人巨額投資民宿「轉投資」。
警方指出，經過數月偵查、跟監，專案小組於26日、27日兵分多路發動搜索緝捕。在桃園國際機場拘提企圖將毒品以膠帶黏置於胯下出境的洪男，同時間並在高雄市梓官、三民、湖內、蔦松等地，緝捕10名集團成員到案。
警方指出，搜索行動共查扣第一級毒品海洛因140克，第二級毒品安非他命84公克、販毒所得新台幣92萬元以及2把改造手槍與子彈數發、槍枝零件、改造工具一批等贓證物，偵訊後移送橋頭地檢署偵辦。1060328
(中央社)
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