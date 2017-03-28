通緝犯攀圍牆逃小港機場 警方緝捕中

我要評比

扯！小港機場發生旅客逃逸事件！昨晚10點25分華航一架592班機從北京飛抵高雄，一名旅客下機後，滯留入境長廊，隨後竟然破壞27號機坪逃生窗後，跳下機坪，接著攀爬圍牆逃離機場，11點19分成功逃離機場，但過程觸動防護網，航警獲報到場處理，初步調查該名旅客是台灣籍40歲男子，為毒品、詐欺的通緝犯，警方正全力追緝在逃嫌犯。

航警強調，昨晚11點35分獲報後，旋即指派警備隊和偵查隊員警9名，趕抵現場搜尋，但均未發現，另已通報高雄市政府警察局協尋，正持續派員積極查捕中。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)