中市法律行動專車清水國姓里駐點律師免費法律諮詢

台中市政府法律行動專車今年起進入2.0版，推出「到里服務」。29日上午10時至下午4時，市府法制局消保官及法制人員將前往清水區調解委員會提供免費法律諮詢；當日下午1時至4時，更有律師陳金村與法制局共前至清水區國姓里里辦公處提供駐點服務。

法制局表示，在清水區國姓里里長黃秀英協助下，市府法制人員及消保官除了至清水區調解委員會提供法律行動專車服務，也會至清水區國姓里提供駐點服務；今年在台中律師公會協助下，市府法律行動專車更加入律師法律諮詢服務，本次清水區國姓里駐點由陳金村律師服務。

陳金村律師是土生土長的清水人，具有執業地政士二十餘年的經驗，並曾擔任原台中縣地政士公會理事長、台中地方法院調解委員和原台中縣及台中市不動產糾紛調處委員，因此對於地政及不動產法令非常嫻熟，也具有解決不動產相關糾紛的豐富經驗；近年，更不遺餘力為台中港區許多從日據時代即承租軍方土地的農民爭取其應有的權益，深獲肯定。

法制局指出，法律行動專車自今年起實施「到里服務」，凡各里長有需要市府法律行動專車之法律服務者，均可向該區公所反應或直接向市府法制局申請。有任何法律行動專車相關問題，請洽詢法制局04-22289111轉23032；此外，若有相關土地問題，可於明日下午1時至4時前往清水區國姓里里辦公處諮詢，或電洽04-26263802。

(中時)