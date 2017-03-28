兒童齲齒率高 教育部推動塗氟

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齲齒是好發於學齡兒童的疾病之一，全球有60~90％的學齡兒童患有齲齒，對於學齡兒童健康有直接影響。為降低學童齲齒率，教育部國教署近年來以「塗氟填溝有保障、潔牙少糖好口腔」為口腔保健宣導重點。

國教署自104年起委託高雄醫學大學辦理「學童口腔保健計畫」，以8所學校為介入輔導試辦學校，推動校園潔牙活動，營造支持性環境，由於成效良好，105學年度更將輔導學校提升至25校。

科學實證資料指出氟化物使用能有效預防齲齒，國教署鼓勵學童餐後與睡前潔牙搭配含氟量1000ppm以上牙膏，減少含糖食物攝取，定期拜訪牙醫師並接受第一大臼齒窩溝封填服務。

除了建立學童正確潔牙知能，國教署「學童口腔保健計畫」也持續辦理教師口腔保健增能研習，課程搭配教案的示範、戲劇的演出、分組討論等，以深入淺出的多元教學方式，提升教師口腔保健教育知能，參與研習教師均表示獲益良多，並將口腔保健議題融入課程教學。

(中時)