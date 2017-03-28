涉掏空銳普9億多元 吳乃仁妻舅詹定邦更三審獲判無罪

台灣證券交易所前董事長吳乃仁的妻舅詹定邦，12年前擔任泰暘集團總裁時，涉嫌與股票上市公司銳普電子的負責人陳貴全以假交易方式，掏空銳普資產9億多元，詹男四度被重判9年以上徒刑，經最高法院第3度發回，爭訟12年，高院更三審今上午首度逆轉改判詹男無罪，檢方還可上訴。

(中時)