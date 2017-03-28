3／28日中視午間新聞搶先看
今天3月28日的中視午間新聞搶先看：
聚會返家釀悲劇 撞護欄翻車一死兩傷
早上五時，台中三名男女在歌廳唱歌小酌後開車返家，轎車行經高工路轉五權南路時，疑似車速過快，失控撞上內側護欄後翻覆，坐在副駕的25歲男子被壓在車底，沒有生命跡象，另兩名男女輕傷，
食費一天多少正常? 調查數字曝光!
團購網的伙食消費調查，發第一季業績飆升最快的商店都是食材類，顯見消費者追求「省錢呷粗飽」。4成2的民眾每天伙食預算200至300元，超過7成的人低於300元。 省錢族尤其最愛團購銅板美食，
Apple Pay 3/29全台啟用 手機就可當錢包
Apple Pay將於明天正式在台上線，台灣也將成為全球第14個可使用Apple Pay的國家。首波可支援的店家有台北101、百貨公司、量販店、全聯、燦坤、Studio A與全家便利商店等店家。民眾用手機就可當錢包完成付款
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
關鍵字：中視
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