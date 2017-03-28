續航力強 武器載重量大 美6代戰機呼之欲出
第6代戰機設計複雜，預料2030年代前還無法騰空飛翔，但美、英、德、日等國都已著手研發，希望能趁早佔得先機。
5代戰機與4代機的差異在於，它們具有匿蹤功能，能將武器隱藏在內艙，並降低被雷達偵測的機率，但缺點則是它們雖能外掛油箱與武器，但卻會損及精心設計的匿蹤特性。
至於6代戰機的特性雖然還不明顯，但較長的續航力，還有更大的武器酬載量似乎是兩大亮點。當然，人工智慧很可能也扮演了要角，駕駛可以藉它將資料排序分類，並分析威脅，以減輕工作量。
而另一項特性，或許是能選擇是否要自動駕駛。原本5代機的後座人員負責操控雷達，而新一代戰機的後座人員很可能要操縱無人機隊。
美國空軍正尋求增加1.47億美元（約45億台幣）經費，來研發將取代F-22「猛禽」（F-22 Raptor）戰機的「穿透型制空」（Penetrating Counter Air，PCA）戰機。而在深入敵境發揮制空力的概念下， 續航力與酬載量料將是兩大關鍵要求。
無論在危機中部署，或是為B-21「掠襲者」（Raider）轟炸機護航，發動深入的穿透式打擊，續航力都很重要。
波音已公開了「穿透型制空」戰機的初步構想圖，而戰機最早可能在2028年首飛。
(中時電子報)
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