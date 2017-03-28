許姓夫妻假死詐保案 丈夫判刑3年定讞

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許姓夫妻在民國90年犯下假死詐保案，領走千萬元保險金；最高法院今天維持高等法院見解，依詐欺取財罪判許文同3年徒刑，偽造文書部分則判2個月徒刑、得易科罰金，全案定讞。

此外，協助本件詐保案的許文同3名子女，分別被判處2月至2年9月徒刑。

這起案件源於，住新北市的許文同，原本從事瓦斯桶製造業務，後來轉行投資營造業。

然而，90年間的一場房價驟跌風暴，讓許文同慘賠；許妻不忍使孩子負擔龐大債務，萌生自殺念頭，想讓子女領取保險金解決債務；許文同拒絕妻子提議，策畫假死詐領保金。

判決書指出，90年7月間，桃芝颱風襲台，許文同開車載老婆從新北市住處出發，到宜蘭附近，接近濱海公路時，趁風雨交加之際，把車推下山谷，企圖營造因事故意外死亡狀況。

檢警查出，當時許男的孩子還駕車跟在後方，確定車落海後，把許男夫妻載往機場，兩人持原本準備好的假護照通關，飛往中國上海市、江蘇省長住。

許男在台灣的孩子則繼續處理「假意外」，案發後，許男的車輛在被人發現，許男的3名子女以父母落海遭海水沖走為由，向法院聲請宣告父母死亡獲准，獲保險公司給付新台幣6400萬元。

許男小孩向保險公司申請另外一筆理賠金，讓保險公司起疑，向法院提起告訴，而在102年5月，藏匿大陸12年的許男妻子，因病逝世，公安發現身分造假，許男與3名子女，為讓妻子與母親得以落葉歸根，坦承持假身分，這起假死詐保案件因此曝光。1060328

(中央社)