韓電影在陸吃閉門羹 北京影展拒播映
中國大陸報復南韓部署終端高空防衛系統的反薩德措施持續發酵，繼下達「限韓令」、「禁韓遊」之後，甚至連受邀參加第7屆北京國際電影節的韓國電影也在大陸吃閉門羹。
韓國電影界透露，將於4月16日至23日舉行的第7屆北京國際電影節，之前已受邀參展的韓國電影將不會播映。
南韓「亞洲經濟」引述電影界透露，北京電影節組委會方面先向韓方發出邀請函，但收到政府指示後，出現截然不同的情形，韓國電影將無法在本屆電影節播映。
據報導，上一屆北京電影節，有數部韓國電影亮相，但今年組委會發布的第一輪電影上映名單中，韓國電影一部也沒有。
報導指出，作為國際大型電影節之一，每年北京國際電影節都會吸引眾多來自全球多個國家的電影參展。組委會方面近日透露，本屆電影節的展映單元已彙集近500部中外佳作。去年則有韓流明星李敏鎬、金宇彬等走紅毯。
此外，據韓國電影振興院資料顯示，去年在中國大陸上映的韓國電影是零。1060328
(中央社)
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