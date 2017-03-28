漫畫家鄭問26日病逝 享年58歲

漫畫家鄭問曾以「阿鼻劍」創下武俠漫畫新典範。弟子們今天在社群網站臉書（facebook）貼文公告，鄭問26日心肌梗塞過世，享年58歲。

漫畫家鍾孟舜上午在臉書貼出以蕭言中、陳志隆、張裕群、練任、仇鵬欽、仇鵬豪、黃建芳、施淦全等鄭問眾弟子聯名公告表示，恩師鄭問26日心肌梗塞過世，走時非常祥和，有如他武林神話一般風格，但眾弟子仍十分哀痛。

鄭問告別式確定後會再公告，但鄭問為人一向瀟灑，不喜排場，婉拒花籃白包，對外也不發訃聞。

鍾孟舜說，鄭問孤高淡泊，「但一位傳奇的離開，不告訴大家，我覺得也對不起海內外的讀者」，很歡迎朋友、讀者們送他一路順風，但也不得不惋惜，獨步武林的神話，乍然終止。

鄭問以「阿鼻劍」創下武俠漫畫新典範，也是第1位在日本講談社連載，也是至今台灣唯一在日本長期連續出版單行本的漫畫家，著作有「東周英雄傳」、「深邃美麗的亞細亞」等。

1991年日本漫畫家協會頒給鄭問「優秀賞」，是20年來第1位非日籍得獎者，更在日本發行以鄭問為名的鄭問三國誌遊戲，完成台灣漫畫家在日本空前絕後創舉。1060328

(中央社)