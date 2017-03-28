友善新住民 台鐵9車站印尼越南語服務

台鐵友善新住民，2月起陸續在9個移工出入車站，週六、日提供 印尼語及越南語服務。28日表示，4月1日9車站月台，再增加印尼語及越南語廣播。中央社記者汪淑芬攝 106年3月28日

台鐵友善新住民，2月起陸續在9個移工出入車站，週六、日提供 印尼語及越南語服務。今天表示，4月1日9車站月台，再增加印尼語及越南語廣播。

台鐵今天舉行印尼語及越南語諮詢服務啟用儀式。台鐵說，目前台灣的外籍移工超過60萬人，為營造友善、便利的乘車環境，4月1日起週六及週日，在台北、板橋、桃園、中壢、台中、彰化、台南、高雄、屏東共9個車站的服務台、月台，提供印尼語及越南語服務人員播音。

台鐵表示，台鐵月台越南語及印尼語的播音，主要提醒注意安全及乘車資訊，車站服務台的播音主要是引導。

另外，台鐵元月招募18名懂中文及越南語、印尼語的新住民，經過台鐵旅客服務、客運業務的訓練，2月起在週六及週日，以時薪方式，陸續進駐台北等9個車站服務台。

這些台鐵新住民服務人員平日大部分有工作，假日抱著服務家鄉朋友的想法，到台鐵車站擔任時薪工，而月台新增的越南語及印尼語播音，則是立法委林麗嬋請新住民錄製，免費提供台鐵使用。

台鐵副局長何獻霖說，他覺得新住民服務人員表現都很棒，有些人還會說台語及英語，不只服務越南及印尼移工，也會主動幫忙其他外籍旅客及台灣老弱婦孺。

台鐵表示，如果成效不錯，未來也考慮增加泰語服務，並逐漸推其他車站。1060328

(中央社)