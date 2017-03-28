G7首國 加拿大明年7月休閒用大麻合法
加拿大可望在明年7月可以合法吸食休閒用大麻，將成為G7成員國中，首個可以合法吸食大麻的國家，加國總理杜魯多所屬的自由黨政府，將於4月10日開始立法程序，預計在明年7月法案通過，完成大麻合法化。
根據《法新社》(AFP)報導，加拿大新法律將限制18、19歲以上的成年人才能合法使用休閒大麻(曼尼托巴省及魁北克省須年滿18歲，其餘各省則為19歲)，和該國的合法飲酒年齡一樣。交易或販賣大麻給未成年使用者，將會被處以罰金，新法規定每人可合法在家種植4棵大麻，及每人合法持有1盎司(30公克)。
加拿大衛生部長Jane Philpott表示，明年7月立法完成後，加拿大將可以合法取得和使用大麻，同時代表相關規範和控制流通的法令，也會同步正式啟動。我們的目的是，不想把販售大麻的利潤都流到犯罪組織手裡。
這項宣布將激勵多倫多證券交易所的醫療用大麻公司股價大漲。
加拿大各省可以決定醫療用大麻的適當配給。根據多倫多證券交易所，醫用大麻公司Canopy Growth，每股漲了11%，價格來到11塊加拿大幣(約新台幣248元)。合法大麻公司的股價飛漲，可以看出，大麻潛在市場的利潤和重要性。
(中時電子報)
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