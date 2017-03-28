豬哥亮謝金燕共同聲明 父女團圓陪伴治療
70歲藝人豬哥亮罹患大腸癌今天網路傳出病逝消息。女兒謝金燕中午發布共同聲明否認豬哥亮病逝傳聞，附上父女倆親筆簽名，謝金燕說，「已與爸爸團圓，目前持續陪伴爸爸治療中」。
豬哥亮兩年多前證實罹患大腸癌，去年開刀治療成功後，在主治醫師等人陪同下舉辦出院感恩茶會，之後定期接受化療。今天網路傳出豬哥亮病逝消息，豬哥亮經紀人蘇瑞煌上午受訪表示，「豬大哥沒事」。
謝金燕中午發布與豬哥亮共同聲明，先澄清豬哥亮病逝消息，「此為誤傳之不實傳聞，為尊重醫院其他病患及當事人的就醫權益及尊嚴，請各媒體以正視聽，更懇切拜託媒體朋友切勿打擾醫療院所、病患及其家屬」。
她表示，在此跟所有喜愛豬哥亮、謝金燕的親朋好友及影歌迷們說聲謝謝，謝謝大家關心，更為這幾年來父女倆家務事造成大家困擾及煩心說聲抱歉。
謝金燕說，這段暫離台灣演藝圈期間，「我已與爸爸團圓，目前持續陪伴爸爸治療中，希望大家給我們一個空間，讓爸爸安心治療、休養」。
她表示，「身為女兒的我跟爸爸說對不起、爸爸對不起、爸爸對不起、女兒愛你，爸爸也對我說對不起、女兒對不起、爸爸愛妳，每天我們互相道愛、道歉、道謝、道晚安」。最後則附上豬哥亮和謝金燕親筆簽名。1060328
(中央社)
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