黨產條例釋憲 藍籲民進黨政府接受檢驗
監察委員認為不當黨產條例有違憲疑義，向大法官聲請釋憲。國民黨文傳會副主委胡文琦表示，呼籲民進黨政府公開接受民主法治的檢驗，不要再放話，害怕被大法官打臉。
胡文琦今天受訪表示，肯定監委有道德勇氣，勇於實踐法治國原則，監委提出的相關疑義包括違反無罪推定原則等，都是國民黨先前一再質疑的部分，也謝謝民眾陳情。
胡文琦指出，國民黨開大門走大路，不怕被檢驗，當時也請親民黨立委協助連署聲請釋憲，但很遺憾未成。
胡文琦呼籲民進黨政府公開接受民主法治的檢驗，將一切攤在「中華民國憲法」下檢視，不應該再對外放話，害怕被大法官打臉。1060328
(中央社)
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