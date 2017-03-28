就服計畫個別化 助弱勢婦女自立就業

台灣產業促進協會與中彰投分署合作，幫弱勢婦女謀福利、找頭路！（陳世宗翻攝）

勞動部勞動力發展署中彰投分署，自105年起委託財團法人臺灣產業促進會辦理弱勢婦女就業服務，成功協助並推介媒合婦女就業，其中穩定就業率更達五成。分署長陳瑞嘉說，個別化就業服務計畫不僅有助她們穩定就業，也增加雇主聘雇弱勢婦女的意願，創造勞資雙贏局面。

來自越南的阮小姐結婚已滿五年，這段期間因為要照顧小孩，始終無法如願投入職場。去年女兒進入幼稚園就讀，她的先生透過里長的臉書訊息中得知有關弱勢婦女就業的服務，主動打電話向機構尋求協助。

就業服務員依照阮小姐上班時間必須考量能配合接送小孩等就業需求，主動出擊將她推介媒合至冷氣行擔任作業員。沒有工作經驗的阮小姐對這份工作格外珍惜，勤奮認真的工作態度也深獲老闆肯定，至今工作已快滿一年了！

大學畢業的許小姐，婚前擔任資深客服專員，婚後因受限於工作時間無法兼顧家庭，便離開熟悉的客服工作，自行求職近百次仍找不到合適的工作。許小姐在看到婦女就業服務文宣後，自行到機構尋求服務。

經就服員努力奔走下，成功為她媒合到倉庫管理工作，倉管作業雖與原本客服工作差異很大，但她仍很快適應工作，優異的工作表現甚至讓公司主動加裝冷氣為她改善工作環境，希望能留住這位好人才。

分署長陳瑞嘉說，該分署除持續委託台灣產業促進會辦理弱勢婦女就業服務之外，另外借重台灣產業促進會及勵馨社會福利事業基金會婦女服務專業，增加辦理家庭暴力被害人相關就業服務。歡迎想進一步了解民眾可與勞動力發展署中彰投分署諮詢服務與給付科陳麗如小姐聯絡，洽詢電話：04-23592181分機2326。

(中時)