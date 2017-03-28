姚文智批柯文哲權謀放話：阿伯走鐘了
民進黨上週雖已公佈2018雙北市長候選人採徵召制，但仍有媒體報導，台北市可能禮讓現任市長柯文哲。綠委姚文智有意參選台北市長，他今再度被媒體問及此事，嚴詞批評柯市府，直指最近一半禮讓的消息都是柯的人馬在放話，直言「當年禮讓的那個直白敦厚的陽光阿伯，現在已經完全走鐘了」。
姚直言，他近來回答這問題超過10次，追查有一半以上的消息是柯文哲的人馬放話。柯已經把選舉招數都學會了，完全是權謀操弄，但即便柯想連任，「也不用那麼急吧」。
姚文智說，黨內有一定節奏，保留彈性是為顧全大局，不是為了讓某人操控到「全天下的人都要為他開一條路」。
由於柯文哲日前出訪馬來西亞，姚也抨擊，柯大張旗鼓到馬來西亞做城市行銷，「是去吃肉骨茶嗎？大家都會啊」，要求柯對市政及城市規劃要用心，不要一直用在選舉上面。
柯文哲曾喊話連任有信心，但姚文智指出，1998年陳水扁連任台北市長的民調是84%，結果連任還落敗，但柯的民調連他當年一半都不到，「憑什麼有信心？」他直言，這樣下去勝選的機會是微乎其微，「我其實看不出柯市長連任的任何機會」。
(中時)
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