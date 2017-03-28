疑自撞聯結車 老翁到院前死亡

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82歲余姓老翁駕駛農用小貨車疑似自撞前方聯結車，送醫前無生命跡象。（黎薇翻攝）

苗栗縣南庄鄉田美村外環道爬坡路段，上午近10點許發生聯結車與小貨車車禍，駕駛農用小貨車的82歲余姓老翁疑似未保持行車距離，撞上前方載運木材、車速緩慢的聯結車。

余姓老翁一度受困駕駛座，警消到場後利用鎖鏈與油壓剪破壞小貨車創，將已無呼吸心跳的老翁拉出送往附近的為恭醫院急救。

(中時)