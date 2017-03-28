馬英九洩密案 下午3點宣判
原最高檢察署特偵組4年前查辦司法關說案，引爆立委柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌教唆洩密等罪，台北地方法院今(28)日下午3點將宣判。馬日前才被台北地檢署依洩密罪提起公訴，下午的自訴案判決結果，是否「關說司法的沒事，調查關說遭殃被辦」備受關注。
本案起因2013年，特偵組黃偵辦前高院法官陳榮和等人貪瀆案，從監聽過程意外發現時任民進黨立法院總召柯建銘，透過當時的立法院長王金平向前法務部長曾勇夫等人關說，時任檢察總長黃世銘在當年8月31日前往馬總統官邸報告，隔日二度到官邸報告，被指關說的柯分採告訴及自訴，怒告馬、黃涉嫌洩密和教唆洩密等罪。黃世銘經審理已遭判刑1年3月，可易科罰金確定。
馬英九挨告時為總統，享有刑事豁免權，北院直到去年520馬卸任總統後，才開始審理本件柯建銘自訴馬英九2013年9月1日凌晨，第二次電召黃世銘到官邸，要求提供關說案監聽等資料，是否涉及教唆洩密罪嫌。另自訴馬英九2013年9月11日以國民黨主席身分在國民黨考紀會中指射柯建銘涉司法關說是否涉及加重誹謗罪嫌。
另北檢3月14日起訴馬英九的犯罪事實，為2013年8月31日馬九聽取黃世銘的專案報告後，被控將屬公務機密轉述給前總統府副秘書長羅智強、前行政院長江宜樺2人知悉，另於2013年9月4日要求黃世銘將偵查機密告訴江宜樺，涉犯刑法洩密罪、通訊保障及監察法、個人資料保護法等3罪。北院收案後已定4月14日下午傳馬英九，首度開庭。
(中時)
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