漫畫大師鄭問 愛子自轟亡是一生至痛

漫畫家鄭問經典作品「東周英雄傳」2012年重新出版，接受中時專訪。（報系資料照 鄭任南攝）

被日本譽為「亞洲至寶」的漫畫大師鄭問，26日心肌梗塞過世，享壽58歲。但他的愛子早在3年前，就用手槍自轟後腦的方式身亡，是鄭問一生至痛。

2013年12月30日，台北市萬華區發生一起離奇命案，25歲男子鄭宇書，後腦遭槍擊身亡，檢警一度疑遭「行刑式」槍殺，2名友人被依殺人罪聲押。

但後來鑑識結果出爐，指鄭可能是拉Ｋ恍神，以國內首宗自抵後腦開槍方式自殺。死者鄭宇書的父親，就是鄭問。當時鄭問無法接受兒子自殺的結論，一度要求檢察官請國際刑事鑑識專家李昌鈺再次鑑識。

鄭問26歲出道，以水墨隨興的筆法，創造出武俠漫畫的新境界，90年代以歷史漫畫《東周英雄傳》在日本造成轟動，被譽為「亞洲至寶」。

鄭問的弟子鍾孟舜，今天（28日）在臉書發布恩師過世訊息，表示鄭問的告別式訂於4月25日在第二殯儀館舉行，但恩師為人一向瀟灑，不喜排場，所以婉拒花籃白包，對外也不發訃聞。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)