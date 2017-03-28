漫畫大師鄭問 愛子自轟亡是一生至痛
被日本譽為「亞洲至寶」的漫畫大師鄭問，26日心肌梗塞過世，享壽58歲。但他的愛子早在3年前，就用手槍自轟後腦的方式身亡，是鄭問一生至痛。
2013年12月30日，台北市萬華區發生一起離奇命案，25歲男子鄭宇書，後腦遭槍擊身亡，檢警一度疑遭「行刑式」槍殺，2名友人被依殺人罪聲押。
但後來鑑識結果出爐，指鄭可能是拉Ｋ恍神，以國內首宗自抵後腦開槍方式自殺。死者鄭宇書的父親，就是鄭問。當時鄭問無法接受兒子自殺的結論，一度要求檢察官請國際刑事鑑識專家李昌鈺再次鑑識。
鄭問26歲出道，以水墨隨興的筆法，創造出武俠漫畫的新境界，90年代以歷史漫畫《東周英雄傳》在日本造成轟動，被譽為「亞洲至寶」。
鄭問的弟子鍾孟舜，今天（28日）在臉書發布恩師過世訊息，表示鄭問的告別式訂於4月25日在第二殯儀館舉行，但恩師為人一向瀟灑，不喜排場，所以婉拒花籃白包，對外也不發訃聞。
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(中時電子報)
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