遠航ATR新機隊 離島學童彩繪新機
遠東航空將成立ATR72-600新機隊，投入國內離島航線營運，除可提升離島整體運能外，也讓遠航整體機隊更年輕化。為慶祝新機隊全新啟航，遠航特別舉辦【親子著色趣 彩繪ATR72-600】活動，邀請離島家扶中心學童發揮創意靈感，共同彩繪金門與澎湖別具特色的風土人情，前三名將可獲得國內線免費機票及遠航限量紀念商品。
遠航為舉辦這次新機彩繪活動，日前同仁特地前往金門及澎湖家扶中心，親自將彩繪新機活動的圖稿交付到學童的手中，受到家扶老師及學童熱烈歡迎。
金門家扶中心主任李桂平也談到，這次的彩繪機活動推廣藝術兼具公益的價值，家扶孩童都很有畫圖的天分和創意，透過彩筆的揮灑，彩繪自己的家鄉，邀請大家多來離島觀光；澎湖家扶中心主任蕭舜鴻表示，目前澎湖家扶中心幫助的孩子將近兩千人，許多孩子日常就喜歡繪畫，感謝遠東航空邀請扶助學童一起參與彩繪ATR活動，拓展弱勢學童美學藝術概念。
遠航為擴大新機彩繪活動的樂趣，也歡迎各國小學童一起參加，因此特別在國內各機場遠東航空櫃檯，放置彩繪飛機的圖稿歡迎民眾索取，徵稿日期自3月28日起至4月30日截止，歡迎各國小以下學童踴躍投稿報名參加。
獎項內容非常豐富，除了前三名可獲得國內線免費機票，遠航特別增加獎項及獎品，如ATR模型飛機、可愛造型磁鐵便利貼、飛機造型釘書機、行李吊牌、Q版飛行造型杯蓋及限量紀念運動毛巾等50組獎項，得獎學童也將受邀參加遠航新機首航典禮。
(工商)
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