孔劉台北粉絲會門票秒殺 經紀公司：罕見

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韓星孔劉所屬經紀公司Soopent今天表示，將於4月29日在台北舉辦的「2017孔劉Live Make A Wish In Taipei」粉絲見面會5500張門票竟在短短幾分鐘內銷售一空，實屬罕見。

南韓「亞洲經濟」報導，此次孔劉見面會門票並非在網上出售，粉絲需要透過在7-11便利店內設置的售票機購買，而出現幾分鐘內就售罄的情況，實屬罕見。

經紀公司還表示，孔劉第一次在台灣舉辦粉絲見面會，見面會上孔劉將變身現實版「鬼怪」，以滿足台灣粉絲們的願望。1060328

(中央社)