美智庫：陸已可隨時在南沙部署戰機
美國智庫「亞洲海事透明倡議」今天指出，中國大陸於南海人造島礁構築的主要軍事設施已大致完工，現在可隨時部署戰機與軍事裝備。美國國防部認為陸方舉動無助和平解決爭端。
路透社報導，美國國防部發言人羅斯（Gary Ross）中校以評論情報並非國防部事務為由婉拒評論該智庫的報告，但他表示，「中方持續在南海建設，是越來越多顯示他們單方片面行動的證據之一，這些行動加劇區域緊張，對和平解決爭端只會帶來反效果」。
華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）旗下的「亞洲海事透明倡議」（AMTI）表示，永暑（Fiery Cross）、渚碧（Subi）與美濟（Mischief）3座島礁上的工事，包括海、空、雷達與防衛設施。
AMTI主任波林（Greg Poling）在援引本月的衛星照片影像時指出，這顯示永暑與渚碧礁上有新的雷達天線。波林說：「不久後應就會看到新的部署」。
中國大陸否認美方指控他們正將南海軍事化。大陸總理李克強上週表示，部署南海水域的防衛裝備是為確保「航行自由」。
AMTI指出，陸方在南沙群島的這3座空軍基地與北邊西沙的永興島（Woody Island），將使他們的軍機能在幾乎整個南海執行任務。永暑、渚碧及華陽礁（Cuarteron）和永興島上有先進監控與早期預警雷達設施，其他地方較小的設施也能給予類似的雷達覆蓋。
AMTI另表示，大陸1年多前在永興島設置紅旗9（HQ-9）地對空飛彈，並一度在當地部署了反艦飛彈。陸方還在永暑、渚碧與美濟礁構築屋頂可啟蔽的堅實掩體，供機動飛彈發射車之用，永暑礁上並有足供24架戰機，以及包括轟炸機在內的3架大型飛機部署的機庫。（譯者：中央社陳亦偉）1060328
(中央社)
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