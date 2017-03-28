涂阿玉展示台灣女將第1座LPGA冠軍盃

涂阿玉公開亮相台灣選手贏得的第1座LPGA冠軍盃。(張國欽攝)

台灣第1位以「球員部門」入選日本職業高球名人堂的涂阿玉，日巡生涯累計奪得71冠，其中最具歷史性意義的就屬1986年在日本舉行美、日巡共同認證賽事MAZDA公開賽冠軍，這場勝利 讓她成為史上第1位贏得美巡(LPGA)冠軍的台灣選手，她28日也公開展示這座冠軍盃。

儘管這場冠軍不是涂阿玉生涯最難忘的1場勝利，但她說：「這場比賽之前，我到在美國打了5年都贏不到，最後竟在日本贏到第1場美巡(LPGA)冠軍，很有意義。」。

她說，球員生涯最難忘的1場冠軍場景是1983年第3次贏得明治盃冠軍，那是1場日巡最後1戰，最優秀的球員都會參賽，結果這場冠軍還贏了1頂主辦單位提供的皇冠，及1座永久獎盃與1件大紅袍披風，讓她覺得是至高無上的榮耀。

(中時電子報)