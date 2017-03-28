低頭族福音！日本機器人伴遊、韓國免費借行動電源
出國怕語言不通？擔心手機沒電？日韓拚觀光，日本近來推出租借機器人智慧型手機，提供中、英、日3國語言觀光導覽，由「工具人」帶領遊客玩日本著名景點；而韓國地鐵站內則出現免費充電站，且佛心提供前3小時免費出借行動電源，成為低頭族的一大福音。
日本首款機器人手機「ROBOHON」，身穿藍色站長裝與站長帽，機身高不到20公分、390公克重，具備一般智慧型手機對話、聲控、隨音樂起舞及投影機等功能，是由日本夏普和京急鐵道公司合作打造，將於4月25日起於羽田機場租借，一天租金約台幣3百元，由「工具人」帶領訪日觀光客認識日本。
而出國就怕手機突然沒電，韓國地鐵近來出現行動充電站服務，行動電源業者設置安卓、蘋果等手機型號充電線供現場充電，沒有時間限制、免付費，救急低頭族手機低電量情況；另下載App亦可租借行動電源，前3小時內免費，第4小時收費1,000韓元。目前於地鐵5、6、7、8號線設置，其中租借行動電源需要輸入韓國手機號碼審核。
(中時電子報)
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