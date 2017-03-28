《甄嬛》華妃原有望是她！萬美汐「太懶」失良機
宮庭劇《後宮甄環傳》從2011年開播至今，劇中嬪妃明爭暗鬥，至今該劇仍被譽為經典之作，更捧紅「甄環」孫儷、「華妃」蔣欣以及「皇后娘娘」蔡少芬，蔣欣更因此人氣水漲船高，不過「華妃」這個角色原本可能由其他人演出，在劇中飾演「欣貴人」的萬美汐就自爆，她因為「太懶」錯失華妃的演出機會。
大陸女星萬美汐在《後宮甄環傳》中飾演「欣貴人」，不過她近期卻在節目談到，自己當初早已拿到劇本，但因為懶惰又不太願意試戲，最後去試戲時，只剩「欣貴人」和「富察貴人」這兩個角色，經過萬美汐考量和導演建議下，最後演出欣貴人一角。
萬美汐在《甄環傳》表現突出，把「欣貴人」直爽性格、成熟詮釋得淋漓盡致，是劇中少數存活到最後的妃嬪，萬美汐古裝美艷動人，擁好身材的她，也會在微博放送美照，讓粉絲大吃冰淇淋，而演出《甄環傳》後，萬美汐參與多部戲劇演出，演藝成績不俗。
(中時電子報)
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