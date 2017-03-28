近親未出面 金正男遺體沒運北京 仍在馬國
儘管傳聞甚囂塵上，說北韓最高領導人長兄金正男的遺體即將運往北京。但馬來西亞衛生部長蘇巴馬廉（Subra Maniam）周二說，並沒有金正男的近親出面提供協助，因此他的遺體仍在吉隆坡。
據馬來西亞警方說，金正男2月13日在吉隆坡國際機場準備登機時，遭兩名女性以VX神經毒劑毒殺。而北韓與馬來西亞為驗屍問題僵持不下，平壤堅持要儘速將金正男的遺體運返北韓。但據路透報導，周一有消息傳出，他的遺體即將運往北京。
馬來西亞《新海峽時報》（New Straits Times）周二報導，金正男的遺體預料將先運往北京，再送返北韓，但該報並未透露它的消息來源。
(中時電子報)
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