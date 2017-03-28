監院提黨產條例釋憲 民進黨批：馬意監委

針對監察院日前提「黨產委員會組織條例」釋憲案，民進黨發言人王閔生28日表示，政黨不應經營事業，不該擁有不當黨產，這是民主國家舉世皆然的道理；民進黨痛批這些監察委員是「馬意監委」，監察院也需要轉型正義。

監察委員仉桂美、劉德勳對不當黨產條例提出調查報告，監察院院會日前通過向大法官提出釋憲案。對此，民進黨表示，依照憲法的精神，監察院為國家最高監察機關，身為監察委員，就該謹守憲法精神，確保國家的自由民主，沒想到這些只有黨意馬意，沒有國家與民主憲政理念的監委卻反其道而行，竟以這樣的方式阻礙轉型正義的推進，更足見監察院也需要轉型正義。

民進黨也質疑，國民黨主席洪秀柱是否也有授意黨籍監委做違反民主精神的情事，並稱主席洪秀柱必須清楚說明。

發言人王閔生表示，這些黨意監委、馬意監委的做法，社會不會樂見，更是失責失格，令人遺憾。王閔生說，社會都期待監察委員應該超出黨派以外，依據法律獨立行使職權，但馬英九一手提名的監察委員不僅素質低落，政治辦案更屢見不鮮，公信力蕩然。

王閔生說，黨產委員會是新國會依據普遍民意為解決威權時期不當黨產問題所立法設置，法的民主正當性明確，更是國人高度期待；身為監察委員，理應贊輔相關工作，確保威權時期的各種遺緒不再對國家的自由民主造成傷害，沒想到這些只有黨意馬意，沒有國家與民主憲政理念的監委卻反其道而行，以各種方式阻礙轉型正義的推進，相信多數國人絕對不會認同。

(旺報)