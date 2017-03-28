澎湖輕旅遊微電影發表，行銷澎湖秋天美

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澎湖輕旅遊微電影發表，介紹傳統二崁傳香與大目船彩繪鄉土文化。（陳可文攝）

為去年「澎湖秋瘋季」活動畫下句點、也為今年秋遊暖身，28日澎湖國家風景區管理處舉辦「季節在變，島嶼不歇」微電影發表，透過自行車手、美食家、攝影師的視野展現不一樣的澎湖美。

積極行銷澎湖秋天旅行，交通部觀光局去年力挺澎湖推出「澎湖秋瘋季」一系列活動，造成大轟動，也創下澎湖旅遊人數突破百萬的歷史新高。

活動結尾特別推出一支15分鐘的輕旅遊微電影成果發表會，邀請環島自行車手蔡瑜文、美食部落客徐天麟、專業攝影師張文誠擔綱演出，藉著3位旅人不同角色的觀察領略，探尋開啟澎湖正港原味。

澎管處細數著微電影拍攝過程的辛酸點滴，3人飛抵澎湖立刻投入工作，隨著導演深入澎湖街頭巷尾，天破曉的傳統魚市場、土魠魚羹早餐、古厝尋幽、蹲坐廊下吃炸棗；風櫃洞、沙灘、風車、海堤、玄武岩、曬小卷等，體驗不同季節不同面貌的澎湖風情。

昨日成果發表會也精心安排了以澎湖獨有天人菊、艾草、山芙蓉製作可驅蚊避邪的二崁傳香及傳統大目船模型彩繪活動，象徵著在地文化薪火相傳。

澎管處表示，為了迎接明年澎湖「海灣旅遊年」及「2018世界最美麗海灣之國際組織年會」，今年「澎湖秋瘋季」將於9月23日起至10月31日推出一系列活動，結合運動賽事與生態旅遊，主打澎湖秋冬運動觀光月，再創旅遊新高。

(中時)