澎湖輕旅遊微電影發表 行銷澎湖秋天美
為去年「澎湖秋瘋季」活動畫下句點、也為今年秋遊暖身，28日澎湖國家風景區管理處舉辦「季節在變，島嶼不歇」微電影發表，透過自行車手、美食家、攝影師的視野展現不一樣的澎湖美。
積極行銷澎湖秋天旅行，交通部觀光局去年力挺澎湖推出「澎湖秋瘋季」一系列活動，造成大轟動，也創下澎湖旅遊人數突破百萬的歷史新高。
活動結尾特別推出一支15分鐘的輕旅遊微電影成果發表會，邀請環島自行車手蔡瑜文、美食部落客徐天麟、專業攝影師張文誠擔綱演出，藉著3位旅人不同角色的觀察領略，探尋開啟澎湖正港原味。
澎管處細數著微電影拍攝過程的辛酸點滴，3人飛抵澎湖立刻投入工作，隨著導演深入澎湖街頭巷尾，天破曉的傳統魚市場、土魠魚羹早餐、古厝尋幽、蹲坐廊下吃炸棗；風櫃洞、沙灘、風車、海堤、玄武岩、曬小卷等，體驗不同季節不同面貌的澎湖風情。
昨日成果發表會也精心安排了以澎湖獨有天人菊、艾草、山芙蓉製作可驅蚊避邪的二崁傳香及傳統大目船模型彩繪活動，象徵著在地文化薪火相傳。
澎管處表示，為了迎接明年澎湖「海灣旅遊年」及「2018世界最美麗海灣之國際組織年會」，今年「澎湖秋瘋季」將於9月23日起至10月31日推出一系列活動，結合運動賽事與生態旅遊，主打澎湖秋冬運動觀光月，再創旅遊新高。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。