大腸癌手術前後怎麼吃 營養師告訴您

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大林慈濟醫院腫瘤中心表示，大腸癌已連續7年蟬連國人10大癌症第1名，其中有1/3的患者是「吃」出來的，因此提供大腸癌患者手術前後的飲食原則。中央社記者江俊亮攝 106年3月28日

大林慈濟醫院腫瘤中心表示，大腸癌已連續7年蟬連國人10大癌症第1名，其中有1/3的患者是「吃」出來的，因此提供大腸癌患者手術前後的飲食原則。

大林慈濟醫院腫瘤中心營養師(二余)宜辰表示，大腸癌的致病因子括飲食、運動、家族基因、年齡及性別，除了飲食之外，不愛運動，或家人曾罹患大腸癌、年齡較高及男性，都是較易罹患大腸癌的族群。

(二余)宜辰建議民眾，為了預防大腸癌，平時應少吃油膩、多攝取纖維質食物；若已檢查出罹患大腸癌，在治療前後應遵守不同的飲食原則，以保養照顧腸道。

她說，大腸癌手術前，由於要清腸，因此手術前1週要開始攝取低渣飲食，例如白米、青菜、葉菜、瓜類；手術前3天時，就需以果汁機將食物絞碎後再進食。

手術前2天起需開始禁食，她建議患者喝米湯、無渣果汁、運動飲料等，手術前8至10小時則完全禁食。

在手術前後2天，(二余)宜辰建議患者食用諸如米湯、清果汁、運動飲料、糖水、稀藕粉等「清流質」飲食，因為這類飲食完全無渣、不產氣、不會刺激腸胃蠕動。

但要注意的是，「清流質」飲食不可持續超過48小時以上，以免營養不足。因為曾有一位80、90公斤重的病友，術後一連吃了2個月的清流質飲食營養品，導致營養不良。

她說，手術2天之後，可以開始吃低渣飲食，例如白米、白饅頭、白土司等，或是吃稀飯加菜葉、蒸蛋，但不要吃煎蛋、皮蛋、滷蛋等較難消化的蛋類。

水果可選擇軟質的木瓜、香蕉、蘋果、西瓜、葡萄、蓮霧；至於鳳梨、芭樂、奇異果等高纖類水果，應暫時先避開。

她提醒患者手術後1個月，雖然可以開始吃營養品，但術後3個月內，都不要喝牛奶，以免腸胃不適造成腹瀉。

在手術後的恢復期、追蹤期，建議改採高纖飲食，多攝取未精製的五穀類、新鮮蔬果，少吃醃漬、煙燻、油炸、油酥食物，多吃清蒸、清燉、水煮食物，多喝水、多運動，才能「腸」保健康。1060328

(中央社)